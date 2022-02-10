Üye Girişi
Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi - Son Dakika

Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi

10.02.2022 18:52

Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi

Fırtına sonrası yaralar sarılıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde önceki gün başlayan ve dün gece saatlerinde sona eren fırtına hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı tekneleri fırtınadan zarar gördü.

Söke'nin denize açılan kapısı olan Doğanbey'de Karina Dalyanında yaşanan fırtına nedeniyle balıkçı kayıkları Ege Denizi açıklarına sürüklenirken; bazı teknelerde alabora oldu. Doğanbey Mahallesi'nde yol kenarında bulunan tabelalar devrilirken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve kopan elektrik telleri nedeniyle uzun süre enerji verilemediği belirtildi.

"Deniz bazı yerlerde 100 metre geri çekildi"

İki gün süren fırtınada deniyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde yer alan Karina Dalyanı'nda deniz suyunun bazı noktalarda 100-150 metre geri çekildiği görüldü. Denizin çekilmesi nedeniyle kıyıya bağlı balıkçı kayıkları karaya otururken; bazıları da aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle açık denize savruldu. Fırtına sonrasında kıyıda suyun yeniden yükselmeye başladığı görülürken, Karina'da bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve çevresinde balıkçılar yaralarını sarmaya başladı. Kimi devrilen kayığını sudan çıkarmaya çalıştı, kimi ise karaya oturunca zarar gören ekmek teknesini tamir etmeye başladı.

"20 senedir böyle fırtına görmedik"

Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt son 20 yıldır böylesi şiddetli bir fırtına ile karşılaşmadıklarını ifade ederken; "İki gün zor bir süreç yaşadık. Çok şiddetli bir fırtına gerçekleşti. Hem köyde, hem de kooperatif alanında zarara yol açtı. Elektrik telleri koptu, uçan çatılar var. Belki 20 senedir böyle bir fırtınayla karşılaşmadık. Bazı balıkçı kayıklarını kopardı. Ağlar zarar gördü, kimi kayıklar battı arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyor. Gerçekten çok şiddetli bir fırtına olmasına rağmen çok şükür ki, daha büyük üzücü bir olayla karşılaşmadık" diye konuştu.

Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi
Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi
Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi

YORUMLAR
500

Ege Denizi, Doğanbey, Fırtına, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement