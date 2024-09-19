Söke\'de Gaziler Günü\'nde pilav hayrı

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Söke Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü Anma Günü nedeniyle, şehitler ve gaziler anısına tavuk ve pilav hayrı yaptı.

Belediye Meydanı'nda yapılan pilav hayrına Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal da katıldı. Başkan Arıkan ve Köksal, vatandaşlarla bir araya gelerek pilav dağıtımını bizzat gerçekleştirdi. Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlik, Söke halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN