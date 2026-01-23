Söke Belediyesi ekipleri selin yaralarını sarmak için sahada - Son Dakika
Söke Belediyesi ekipleri selin yaralarını sarmak için sahada

Söke Belediyesi ekipleri selin yaralarını sarmak için sahada
23.01.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, belediye ekipleri su baskınlarının yaralarını sarmaya başladı. Seferberlik ilan edilen bölgelerde temizlik çalışmaları aralıksız sürmekte.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Meteoroloji verilerine göre metrekare 86 kg yağışın düştüğü Söke'de, aşırı yağışla birlikte merkez Atatürk Mahallesi Kızılkilise Deresi çevresi ile Güllübahçe ve Savuca mahallelerinde dere taşkınları yaşanırken, çok sayıda ev ve bahçeyi su bastı. Argavlı ve Ağaçlı Mahallelerinde de etkilenen yerlere müdahale edildi.

Selin hemen ardından harekete geçen Söke Belediyesi ekipleri, mağdur vatandaşların yardımına koştu. Baskın sularının çekilmesinin ardından evlerde, cadde ve sokaklarda oluşan çamur birikintileri belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenirken, selin bıraktığı izler başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor. Çalışmalara Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Söke Belediyesi'nin tüm birimlerine bağlı saha ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmaların, selden etkilenen tüm bölgelerde aralıksız sürdürülüyor. Dün bazı noktalarda gece saatlerinde de devam eden çalışmaların yanı sıra bugünün ilk ışıklarıyla birlikte tüm ekipler sahada yerlerini aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti. Başkan Arıkan, "Yaşanan yağışlar normalin çok üzerinde, bir afet ve felaket. Neyse ki can kaybı ve acı bir olay yaşanmadı. Ekiplerimiz yağış boyunca teyakkuz halinde olacak. Belediyemizin tüm birimleri ve Büyükşehir Belediyemiz ekipleri sahadayız. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
