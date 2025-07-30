Söke\'de Tarım Sayımı Toplantısı Yapıldı

Söke'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Söke Temsilcisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Genel Tarım Sayımı hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, tarım sayımının amacı, kapsamı ve süreç içerisinde izlenecek yöntemler hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, tarım sayımının ülke genelindeki tarımsal üretim, işletme yapısı ve kaynak kullanımına dair güncel ve sağlıklı veriler elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhtarların süreçte aktif rol oynayarak mahallelerindeki üreticilerin doğru ve eksiksiz şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlayacakları ifade edildi.

Söke Ziraat Odası konferans salonunda yapılan toplantıda, muhtarlardan gelen soruları da yanıtladı ve 2025 yılı boyunca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme materyalleri dağıttı. - AYDIN