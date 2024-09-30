Söke\'de Ücretsiz Kurs Fırsatları Başlıyor

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Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar açılıyor. Toplam 33 farklı branşta açılacak kurslarda fiziksel ve sanatsal alanlarda eğitim almak isteyenler için fırsatlar sunulurken, el sanatları meraklıları için de geniş bir kurs yelpaze bulunuyor.

Kurslar arasında pilates, zumba, kick boks, bağlama, gitar, halkoyunları, modern dans, resim gibi dalların yanında; takı yapımı, ahşap yakma, halı dokuma, deri tablo yapımı, amigurumi (örgü bebek), miyuki takı yapım, misinalı takı yapımı, ipek kozası el ürünleri, makrome örgü yapımı, keçe aksesuar yapımı, turistik hediyelik eşya ve dekoratif ev aksesuarları yapımı gibi birbirinden farklı el sanatları dalları yer alıyor. Ayrıca yabancı dil öğrenmek isteyenler için Almanca ve Fransızca kursları da açılacak.

Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Bedesten Kurs Merkezi'nde kayıtlar alınmaya başlandı. Kontenjanla sınırlı olup ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler 0256 512 55 16 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

Söke'nin farklı mahallelerinde yer alan Sazlı, Bağarası, Yenidoğan, Güllübahçe ve Sarıkemer Semt Evleri'nde de dikiş-nakış ve el sanatları kursları için kayıtlar alınmaya başlandı. - AYDIN