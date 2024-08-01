Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Aşure Etkinliği Düzenlendi

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Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası'nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmazken, etkinliğin 26.'sı düzenlendi.

Söke Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Mehmet Ali Künkçü başta olmak üzere esnaf oda başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oda olarak uzun yıllardır gerçekleşen etkinliği bir kez daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, "Aşure etkinliğimizde sanayi esnafımız bir araya geliyor. Ayrıca protokol üyelerimizi de sanayimizde ağırlıyoruz. Her yıl geleneksel olarak keyifli bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz" dedi. - AYDIN