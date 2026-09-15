Söke Devlet Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Söke Devlet Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı

Söke Devlet Hastanesi\'nde çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, çalışanların görüş, öneri ve taleplerini değerlendirmek üzere Eylül Ayı Çalışan Memnuniyeti Toplantısı düzenlendi. Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmeti kalitesinin artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde çalışanların görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Eylül Ayı Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen toplantıya Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katıldı. Toplantıda çalışanların memnuniyetinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışanların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, hastanede daha verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Hastane yönetimi, çalışanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke Devlet Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

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