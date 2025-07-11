Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru\'ya Veda Ziyareti

Söke'deki görev süresi sona eren İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, yeni görev yeri olan İzmir'in Aliağa ilçesine gitmeye hazırlanırken,, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Müftüsü Doğru'yu makamında ziyaret ederek veda etti.

Ziyarette Başkan Arıkan, Söke'deki görev süresince yürüttüğü çalışmalardan dolayı Müftü Doğru'ya teşekkür etti. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Arıkan, "Müftümüz ile uyum içinde çalıştık. Kendisine Aliağa'da da başarılı hizmetler diliyorum" dedi.

Müftü Ali Saim Doğru da nazik ziyaretinden dolayı Başkan Arıkan'a teşekkür ederek, 6 yıl görev yaptığı Söke'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'ya günün anısına plaket takdim ederek; Sökeliler adına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN