Söke Kadın Platformu 'Aile, Çocuk, İletişim ve Medya Bağımlılığı' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi

Yerel

Söke Kadın Platformu, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda 'Aile, Çocuk, İletişim ve Medya Bağımlılığı' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte, alanında uzman konuklar katılımcılara bilgiler aktardı.

Söyleşinin moderatörlüğünü Necla Baydemir Tuncer üstlenirken, Özel Eğitim Öğretmeni Çiğdem Çermeli Ceylan, Uzman Aile Danışmanı Erkan Bayraktar ve Psikolog Şenay Güneş konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını, Söke Kadın Platformu dönem sözcüsü ve Söke Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Tazegül Kamiloğlu yaptı.

Kamiloğlu, kadınların örgütlü çalışma ve dayanışma ile toplumda daha fazla yer edinmelerinin mümkün olduğunu belirterek, Kadın Platformu ve yeni kurulan dernekleri ile kadınların sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aile içi iletişim, ebeveyerin çocuklarla iletişimi, medya bağımlılığına kadar birçok önemli konu detaylı bir şekilde ele alındı. - AYDIN