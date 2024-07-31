Söke\'nin Almanya\'daki kardeş kenti Schonebeck\'te gençlik buluşması

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Söke'nin Almanya'daki kardeş kenti Schonebeck, Sökeli 10 genci ağırlıyor. Bu yılki gençlik buluşması kapsamında Almanya'da bulunan Sökeli gençler; Schonebeck atölyelere katılırken, Alman kültürünü yakından tanıma imkanı buluyor.

Söke Belediyesi ve Schonebeck (Elbe) Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında buluşan gençler, 5 gün boyunca Almanya'da kalacak. Sökeli gençlere Söke Belediye Meclis Üyesi Hayal Üzüm ve proje koordinatörü Barış Özcan eşlik ediyor.

Almanya'nın Schonebeck (Elbe) kentindeki buluşmanın ikinci gününde Schonebeck Belediye Başkanı Bert Knoblauch Sökeli gençleri ağırladı. Bu ağırlamada Türkiye Konsolos Yardımcısı Ezgi Ertan Bayram ile birlikte Dennis Schmidt, Ines Grimm-Hübner, Markus Baudisch, Mehmet Tevfikof da bulundu. Schonebeck Belediye Başkanı Bert Knoblauch Sökeli heyeti, akşam da yemekte ağırladı.

Söke Belediye Meclis Üyesi Hayal Üzüm, Söke'den götürdüğü hediyeleri Schonebeck Belediye Başkanı Bert Knoblauch başta olmak üzere, kardeş şehrin gençlerine takdim ederken; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın selamlarını da iletti. - AYDIN