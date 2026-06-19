Söke sanayisinin öncü isimlerinden Altınöz toprağa verildi - Son Dakika
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Söke sanayisinin öncü isimlerinden Altınöz toprağa verildi

Söke sanayisinin öncü isimlerinden Altınöz toprağa verildi
19.06.2026 14:19  Güncelleme: 14:22
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Söke sanayisinin gelişimine yön veren, tarım makinaları üretiminde adını duyuran ve sanayi sitesi ile OSB'nin kuruluşuna öncülük eden Metin Altınöz, 85 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Söke sanayisinin gelişimine yön veren isimlerden Metin Altınöz, 85 yaşında yaşamını yitirdi. 85 yaşındaki, iki çocuk babası Metin Altınöz, bir süredir Aydın Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

1960 yılından itibaren tarım makinaları üretiminde Söke'nin adını Türkiye'ye duyuran Metin Altınöz, Sanayi alanındaki hizmetlerinin yanı sıra uzun yıllar çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlerinde de aktif rol üstlendi. Altınöz; 1967-1968 yıllarında Söke Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1973-1997 yılları arasında ise Söke Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüttü.

Söke'de bugün hala kullanımında olan sanayi sitesinin kurulmasına öncülük etti. 1977-1980 yılları arasında Söke Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu isimleri arasında yer alan Metin Altınöz, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı temsilen Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaklaşık 9,5 yıl boyunca başarıyla yürüttü.

Söke Sanayisinin öncü isimlerinden Metin Altınöz son yolculuğuna Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına müteakip Kocacami'den uğurlandı. Cenaze törenine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin siyasi ve iş dünyasının eşrafı, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke sanayisinin öncü isimlerinden Altınöz toprağa verildi - Son Dakika

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