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Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı - Son Dakika

Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı

28.12.2021 15:33
Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı

Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.

Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılı son toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 2021 yılı sonu itibariyle görev süreleri sona eren heyet üyeleri Galip Hanaylı, Turgay Sarıyıldız, Ertürk Küçükoğlu, Ulvi Atmaca ve Erday Behit'e, Heyet Başkanı Kaymakam Ümit Hüseyin güney tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Mütevelli heyetin haftalık olağan toplantılar yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak kararlar aldığını ifade eden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; heyette yer alan kişilerin her yıl yenilendiğini belirtti. Mevcut heyet üyelerinin yeni dönemde yeniden görev alabileceklerine dikkat çeken Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Yılın son toplantısında çalışmalarından dolayı heyet üyelerimize teşekkür etmek ve bu güzel çalışmaları belgelendirmek istedik" dedi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; "Üyelerimiz mütevelli heyetimizde çok verimli bir çalışma süreci geçirdiler. Bu güzel çalışmaları belgelendirmek adına toplandık. Kaymakamlığımız, mütevelli heyetimiz ve Söke halkı adına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhat ve uzun ömür diliyorum. Bundan sonra da bizimle birlikte olacaklar ve çalışmalarımıza katkı sağlayacaklardır. Bizim gönlümüz ve kapımız her zaman açık" dedi. - AYDIN

Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı

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Söke Kaymakamlığı, Hüseyin Güney, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılının son toplantısını yaptı - Son Dakika
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