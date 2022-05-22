Söke TARİŞ bu sezonda da buğday alımı yapacak - Son Dakika
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Söke TARİŞ bu sezonda da buğday alımı yapacak

22.05.2022 17:18
Söke TARİŞ bu sezonda da buğday alımı yapacak

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yılda da buğday alımı yapacaklarını açıkladı.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yılda da buğday alımı yapacaklarını açıkladı.

Ege Bölgesi'nin pamuk deposu Söke'deki üreticiler, bu yıl 100 bin dönümün üzerinde buğday ekimi gerçekleştirdi. İlk kez bu kadar çok buğday ekiminin yapıldığı Söke Ovası'ndaki üreticilerle kooperatif ortaklarının talebi üzerine bu yıl da buğday alımı yapacaklarını açıklayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Buğday alımı kararıyla bu sezonda da piyasayı dengeleyerek ürünün hak ettiği değerden işlem görmesini sağlayacaklarını söyleyen Başkan Özer'e üreticiler teşekkür etti.

"Emanet alım da yapacağız"

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez buğday alımı yapan Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olarak üreticilerden yaklaşık 10 milyon kilogramlık ürün alımında bulunduklarını hatırlatan Başkan Özer; "Geçen sene üreticilerimizin kooperatifimize duyduğu yüksek güven sayesinde 10 milyon kilogram buğday alımı gerçekleştirdik. Ovada üretilen ürünün dörtte birini almamız, lojistik ve depolama açısından uygun koşullarda olmamızla birlikte mali durumumuz sayesinde mümkün oldu. Bu sezonda da kooperatif ortaklarımız ve üreticilerimizin talebi üzerine buğday alımı yapacağız. Fiyatların güncel borsa üzerinden tespit edileceği kooperatif bünyemizde, emanet alım da yapılacak olup son hesap kesim tarihimiz 15 Eylül olarak belirlenmiştir. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dileriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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