Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı

Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, katıldıkları uluslararası yemek yarışmasından 1 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü. Öğrenciler, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması'nda 5 tabak ile yarıştı ve büyük başarı elde etti. Madalyalarıyla gurur duyan öğrencilere tebrikler yağdı.

13.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri katıldıkları uluslararası yemek yarışmasından 1 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü.

Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri 5-7 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması'nda katıldı. 5 tabak ile yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma sonunda 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Aldıkları madalyalarla öğretmenleri ile ailelerini gururlandıran öğrencilere bir tebrik de Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'dan geldi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi tebrik eder, onları bu yarışmaya hazırlayan okul yöneticileri, alan şefleri ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Anadolu Lisesi, Antalya, Alanya, Aydın, Söke, Yemek, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement