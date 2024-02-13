Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yemek Yarışmasında Madalyalar Kazandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri katıldıkları uluslararası yemek yarışmasından 1 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü.

Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri 5-7 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması'nda katıldı. 5 tabak ile yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma sonunda 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Aldıkları madalyalarla öğretmenleri ile ailelerini gururlandıran öğrencilere bir tebrik de Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'dan geldi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi tebrik eder, onları bu yarışmaya hazırlayan okul yöneticileri, alan şefleri ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN