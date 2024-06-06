Sökeli Kadınların El Emeği Ürünleri Turizme Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Sökeli Kadınların El Emeği Ürünleri Turizme Açıldı

Sökeli kadınların el emeği ürünleri, turizm sezonunda bir otelde sergilendi ve beğeni topladı. Kadınlar hem ekonomik olarak kazanç elde etti hem de yeni bir kazanç kapısı açtı.

06.06.2024 14:43
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Sökeli kadınların el emeği ürünleri, turizme açıldı. Söke Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler, Davutlar Sahili'nde bulunan bir otelde gerçekleşen etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yaz sezonunun gelmesiyle hareketlenen turizmle birlikte, otel müşterilerine eserlerini sergileyen Sökeli kadınlar, aynı zamanda ekonomik olarak da kazanç elde etmeyi başardı. Etkinlikten büyük memnuniyet duyan kadınlar, yeni bir kazanç kapısı açmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile otel yönetimi tarafından yapılan işbirliği, kadınlara ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. İlk kez düzenlenen sergi açılış gecesinde, Sökeli kadın kursiyerleri; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Batir ve Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürü Sevda Felek de yalnız bırakmadı. Etkinliğin devamının geleceği belirtildi.

Etkinliğe Söke Belediyesi Şehir Bandosu ve Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibi de renk kattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sökeli Kadınların El Emeği Ürünleri Turizme Açıldı - Son Dakika

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