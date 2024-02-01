UĞUR İSTANBULLU
Sol Parti Artvin Kemalpaşa Belediye başkan adayı Harun Vayiç, "Heyecanımız ve hayalimiz olmadan böyle bir yola çıkmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Bizim Kemalpaşa'da 30 yıllık mevcut yerel yönetim deneyi ortada ve bizim aldığımız kararda kolay bir şey değil. Biz bu 30 yıllık yerel deneyimden farklı bir çizgiyle yola çıkıyoruz ve o yüzden de heyecanlıyız" dedi.
Artvin'i Kemalpaşa ilçesinde Sol Parti adayını tanıttı. Sol Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç ve İlçe Başkanı Gökhan Şimşek basın toplantısı düzenledi.
Şimşek, "1989 yılından beri yönetilen şehirde bir Kültür Sanat Evi yok ve bakın bu mekan bizim için kıymetlidir ama biz ne yazık ki basın açıklamalarımızı özel mekanlarda yapıyoruz. Bir Kültür Sanat Merkezi olsaydı biz bu açıklamaları orada yapardık. Açıkçası bir şehir haline gelemedik ve bir kasaba olarak kaldık. Şimdi AKP kazanırsa bunun vebali bize mi yıkılır hayır bunun vebali bize yıkılmaz" diye konuştu.
Vayiç de özetle şunu söyledi:
"Bizim şöyle bir tespitimiz var; 30 yıllık bir belediyecilik anlayışı Kemalpaşa'da artık kabul görmüyor. Şu şekilde kabul görmüyor; bir sağa yönelim var artık insanlar kolum kırılsa da işte gideceğim sağ partilerden İYİ Parti'ye ve Memleket Partisi'ne hatta AKP'ye oy vereceğim diyecek insanlar var. Biz onların önünü kesen ve onlara umut olan ve başka bir yol olduğunu, memlekette sol siyasetin bu yönetimle birleşmediğini daha farklı bir yolun olduğunu anlatan bir dille çıktık ve de kabul görüyor. Burada Kemalpaşa'da aslında AKP'nin kazanma şansı yok ve burada kazanacak olan siyaset ve çok net söylüyorum biz kazanacağız çünkü bizim fikirlerimiz bu 30 yıllık Kemalpaşa halkının istediği hayal ettiği özlediği bir anlayışla ve talep edilen bir anlayışla geliyoruz. Dolayısıyla AKP tehlikesi görmüyoruz burada."
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Son Dakika › Yerel › Sol Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç: 'AKP'nin kazanma şansı yok, biz kazanacağız' - Son Dakika
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