Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer'den NATO Zirvesi Açıklaması: "Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Hazırlığı Yapıyorlar"

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, Ankara'da toplanacak NATO Zirvesi'ne değinirken, "Haydut Trump ve katil NATO'nun kanlı planları için milyarlarca dolar harcanıyor; havaalanları ve yollar yapılıyor, geçiş güzergahlarındaki evler boyanıyor. Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar" dedi.

Balıkesir'deki SOL Parti üyeleri, "Geleneksel Buluşma" kapsamında Burhaniye'deki Ayaklı Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Buluşmaya Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcı ve Muharrem Keskün ile CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgedeki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer, burada yaptığı konuşmada, "NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın, fiilen OHAL koşullarına sokularak büyük bir abluka altına alındığını" söyledi. Barışçıl protesto hakkı ve demokratik özgürlüklerin askıya alındığını, gözaltılar ve tutuklamalarla bütün kent ve ülkenin terörize edildiğini ifade eden Yüzer, şunları kaydetti:

"Hak arayan öğretmenler, NATO'yu protesto eden yurtsever öğrenciler acımasızca saldırılara maruz kalıyor. Haydut Trump ve katil NATO'nun kanlı planları için milyarlarca dolar harcanıyor; havaalanları ve yollar yapılıyor, geçiş güzergahlarındaki evler boyanıyor. Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar. Bu, sembolik bir devir değildir. İktidarda kalabilmek için ülkemizin geleceğini haydutlara teslim ediyorlar. İzin vermeyeceğiz. ABD'ye ve NATO'ya karşı durmak monarşiye karşı durmaktır. ABD'den aldıkları güçle, sınırsız zorbalık ve operasyonlarla fiilen seçimsiz ve muhalefetsiz bir gerici monarşik rejim ülkeye dayatılıyor. Türkiye'nin ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu ve askeri üssü olması için yeni NATO üsleri kurma kararları alıyorlar. Toplumsal desteğini kaybetmiş iktidar ayakta kalabilmek için tam bir teslimiyet ve acziyet içindedir. Ama buna teslim olmayan ve olmayacak milyonların olduğunu biliyoruz. CIA operasyonlarıyla kurdurulmuş, BOP eş başkanlığı süreçleriyle şekillendirilmiş bu gerici rejimin ülkemizi yeni felaketlere sürüklemesine hep birlikte karşı duracağız. ABD'ye ve NATO'ya karşı durmak, monarşi dayatmasına karşı durmaktır. Bu mücadele demokratik, bağımsız ve özgür bir ülke için mücadele eden hepimizindir. Saraysız, saltanatsız, bağımsız bir ülke kuracağız. 7-8 Temmuz 2026, 6. Filo önünde secdeye duranların teslimiyet tarihinin yeni bir eşiğidir. Anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı'yla kurulmuş Cumhuriyet'in kuşatılmasında yeni bir adımdır. Bu kara güne teslim olmayacağız. Bu ülkenin bağımsızlık onurunu savunacağız."