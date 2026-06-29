Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer'den NATO Zirvesi Açıklaması: "Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Hazırlığı Yapıyorlar" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer'den NATO Zirvesi Açıklaması: "Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Hazırlığı Yapıyorlar"

29.06.2026 12:01  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da OHAL koşulları uygulandığını belirterek, iktidarı Trump ve NATO'ya teslimiyetle suçladı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, Ankara'da toplanacak NATO Zirvesi'ne değinirken, "Haydut Trump ve katil NATO'nun kanlı planları için milyarlarca dolar harcanıyor; havaalanları ve yollar yapılıyor, geçiş güzergahlarındaki evler boyanıyor. Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar" dedi.

Balıkesir'deki SOL Parti üyeleri, "Geleneksel Buluşma" kapsamında Burhaniye'deki Ayaklı Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Buluşmaya Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcı ve Muharrem Keskün ile CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgedeki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer, burada yaptığı konuşmada, "NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın, fiilen OHAL koşullarına sokularak büyük bir abluka altına alındığını" söyledi. Barışçıl protesto hakkı ve demokratik özgürlüklerin askıya alındığını, gözaltılar ve tutuklamalarla bütün kent ve ülkenin terörize edildiğini ifade eden Yüzer, şunları kaydetti:

"Hak arayan öğretmenler, NATO'yu protesto eden yurtsever öğrenciler acımasızca saldırılara maruz kalıyor. Haydut Trump ve katil NATO'nun kanlı planları için milyarlarca dolar harcanıyor; havaalanları ve yollar yapılıyor, geçiş güzergahlarındaki evler boyanıyor. Ankara'yı ve Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya teslim etmek için hazırlık yapıyorlar. Bu, sembolik bir devir değildir. İktidarda kalabilmek için ülkemizin geleceğini haydutlara teslim ediyorlar. İzin vermeyeceğiz. ABD'ye ve NATO'ya karşı durmak monarşiye karşı durmaktır. ABD'den aldıkları güçle, sınırsız zorbalık ve operasyonlarla fiilen seçimsiz ve muhalefetsiz bir gerici monarşik rejim ülkeye dayatılıyor. Türkiye'nin ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu ve askeri üssü olması için yeni NATO üsleri kurma kararları alıyorlar. Toplumsal desteğini kaybetmiş iktidar ayakta kalabilmek için tam bir teslimiyet ve acziyet içindedir. Ama buna teslim olmayan ve olmayacak milyonların olduğunu biliyoruz. CIA operasyonlarıyla kurdurulmuş, BOP eş başkanlığı süreçleriyle şekillendirilmiş bu gerici rejimin ülkemizi yeni felaketlere sürüklemesine hep birlikte karşı duracağız. ABD'ye ve NATO'ya karşı durmak, monarşi dayatmasına karşı durmaktır. Bu mücadele demokratik, bağımsız ve özgür bir ülke için mücadele eden hepimizindir. Saraysız, saltanatsız, bağımsız bir ülke kuracağız. 7-8 Temmuz 2026, 6. Filo önünde secdeye duranların teslimiyet tarihinin yeni bir eşiğidir. Anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı'yla kurulmuş Cumhuriyet'in kuşatılmasında yeni bir adımdır. Bu kara güne teslim olmayacağız. Bu ülkenin bağımsızlık onurunu savunacağız."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Burhaniye, Sol Parti, Politika, Türkiye, Ankara, Dünya, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer'den NATO Zirvesi Açıklaması: 'Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Hazırlığı Yapıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:12:48. #7.12#
SON DAKİKA: Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanı Yüzer'den NATO Zirvesi Açıklaması: "Türkiye'yi Trump'a ve NATO'ya Teslim Hazırlığı Yapıyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.