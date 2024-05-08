Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, İlik Nakli Bekleyen Çınar Eymen İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, İlik Nakli Bekleyen Çınar Eymen İçin Etkinlik Düzenledi

Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, İlik Nakli Bekleyen Çınar Eymen İçin Etkinlik Düzenledi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve birkaç yıldır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen Çakar için Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları yiyecek ve içecekleri vatandaşlara ikram ederek bağış desteği istedi. Toplanan bağışlar, Çınar Eymen'in tedavisi için kullanılacak.

08.05.2024 11:09  Güncelleme: 11:17
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve birkaç yıldır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen Çakar için Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri etkinlik düzenledi.

Solhan ilçesinde yaşayan beta major talasemi hastası Çınar Eymen Çakar (6), birkaç yıldır sağlığına kavuşmak için ilik nakli bekliyor. Ailesinin tedavi çağrıları üzerine, Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlileri ve öğrenciler, Çınar Eymen için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları yiyecek ve içecekleri vatandaşlara ikram ederek bağış desteği istedi.

Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulunda görevli Ümran Elkuyuncu, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Burada toplanma amacımız, 4 yıldır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen için bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı yiyecek ve içecekler gelen misafirlere sunuldu. Toplanacak bağış ile amacımız bir nebzede olsa farkındalık oluşturarak, Çınar Eymen'in tedavisine katkıda bulunmak" dedi.

Meslek yüksekokulunda toplanan bağışlar, Çınar Eymen'in tedavisi için kullanılacak. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, İlik Nakli Bekleyen Çınar Eymen İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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