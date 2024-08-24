Solingen'deki saldırıda Türk vatandaşları zarar görmedi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Solingen'deki saldırıya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir" açıklaması yapıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Konuya ilgili bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı. - ANKARA