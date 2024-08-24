Solingen'deki saldırıda Türk vatandaşları zarar görmedi - Son Dakika
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Yerel

Solingen'deki saldırıda Türk vatandaşları zarar görmedi

Almanya'nın Solingen şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı ise saldırıda Türk vatandaşlarının zarar görmediğini açıkladı.

24.08.2024 12:16
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Solingen'deki saldırıya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir" açıklaması yapıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Konuya ilgili bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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