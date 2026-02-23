Ardahan'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi

Ardahan\'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi
23.02.2026 17:41  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünde Solo Türk gösterisi soluk kesti.

Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünde Solo Türk gösterisi soluk kesti.

Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan etkinlikler, ardından Kongre Caddesi'nde devam etti. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu halkı selamlayarak, bayramını kutladı. Başkan Demir yaptığı konuşmada, "Ardahan'ımızın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletlerin tarihinde, kurtuluş ve fetih günlerinin önemi büyüktür. Bu günler, gelecek nesillerin aidiyet duygusunu ve milli şuurunu mutlak surette ayakta tutar. Biz Ardahanlılar, bulunduğumuz coğrafyanın öneminden dolayı üzerinde yaşadığımız toprakların bilgisine sahip olmak zorundayız. Tarihimizi öğrenmeli, anlatmalı ve hatırlatmalıyız" dedi.

Etkinlikte konser, halk oyunları gösterisi ve rahvan atların geçişinin ardından yakılarak şehit edilenler için Yanık Camii Anıtı önünde İl Müftüsü Adem Karadeniz dua etti. Kurtuluş töreninin finalinde F-16 uçakları ile yapılan Solo Türk gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteri, izleyenlerin nefeslerini kesti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda
Galatasaray’a Osimhen’den müjde Galatasaray'a Osimhen'den müjde

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:03:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Ardahan'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.