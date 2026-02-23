Ardahan\'ın Kurtuluşunda Solo Türk Gösterisi

Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünde Solo Türk gösterisi soluk kesti.

Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan etkinlikler, ardından Kongre Caddesi'nde devam etti. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu halkı selamlayarak, bayramını kutladı. Başkan Demir yaptığı konuşmada, "Ardahan'ımızın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletlerin tarihinde, kurtuluş ve fetih günlerinin önemi büyüktür. Bu günler, gelecek nesillerin aidiyet duygusunu ve milli şuurunu mutlak surette ayakta tutar. Biz Ardahanlılar, bulunduğumuz coğrafyanın öneminden dolayı üzerinde yaşadığımız toprakların bilgisine sahip olmak zorundayız. Tarihimizi öğrenmeli, anlatmalı ve hatırlatmalıyız" dedi.

Etkinlikte konser, halk oyunları gösterisi ve rahvan atların geçişinin ardından yakılarak şehit edilenler için Yanık Camii Anıtı önünde İl Müftüsü Adem Karadeniz dua etti. Kurtuluş töreninin finalinde F-16 uçakları ile yapılan Solo Türk gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteri, izleyenlerin nefeslerini kesti. - ARDAHAN