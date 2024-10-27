SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı\'nda İstanbul\'da Uçacak

Yerel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak.

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki Maltepe Sahil Parkı'nda gösteri uçuşu yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK, 28 Ekim günü saat 16.00'da selamlama uçuşu, 29 Ekim'de de saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. - İSTANBUL