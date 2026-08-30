SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri! - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri!

SOLOTÜRK\'ten Unutulmaz Gösteri!
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SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibi hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri kapsamında İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri öncesi Mehter Takımı sahneye çıkarak konser verdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile yaptığı manevralar ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. SOLOTÜRK ekibi Yenikapı Etkinlik alanında adeta görsel şölen oluşturdu.

Etkinliğe ailesiyle gelen Arif İnanır, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ailemle geldim. Çok güzel bir gösteriydi. SOLOTÜRK gösterisine ilk defa geldik. Çok beğendik. Emeği geçen tüm komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer vatandaş Esra Karadağ, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bütün Türk halkının bayramını kutluyorum. Şu an Yenikapı'dayız. SOLOTÜRK gösterisini izledik. Gerçekten muhteşemdi. Pilotlarımızı tebrik ediyorum. Ailemle birlikte geldim. Daha önce 29 Ekim'de de izlemiştim. Hayran kaldım. Bizi ters selamladığı hareket en beğendiğim hareketti" dedi.

Gösteriyi izlemeye gelen Elif Naz Ekinci, "Ailemle geldim. İlk defa geliyorum. Gelecekte asker olmak isteyen biri olarak hayran kaldım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri! - Son Dakika

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