SOLOTÜRK'ün Nefes Kesen Gösterisi

28.05.2026 18:06
Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK ekibi, İstanbul'un fethi kutlamalarında etkileyici uçuşlar yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul'da çevre tanımlama ve İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu yaptı. Boğazda gerçekleştirilen uçuş nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Gösteri uçuşu öncesi bugün Yenikapı Meydanı'nda Çevre Tanıma Uçuşu ve İstanbul Boğazı'nda selama uçuşu gerçekleştirdi. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı.

"SOLOTÜRK'ü gururlu bir şekilde izliyoruz"

SOLOTÜRK gösterisini izlemeye gelen Coşkun Akboğa, gururlu olduğunu belirterek, "Geldik, gördük. Uzaktan geldik çocuklarım istediği için" dedi.

Kaan Emre Gündoğan isimli vatandaş, "Burada bugün çok gururluyuz. Türk havacılığının, SOLOTÜRK'ü izlemeye geldik bugün. SOLOTÜRK'ü gururlu bir şekilde izliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden izleyenleri var. Farklı illerden, farklı ilçelerden gelen vatandaşlarımız var. Çok gururlu bir şekilde SOLOTÜRK'ü izlemekteyiz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bende Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliyim. İzlemeye geldik, hem bugün izleyeceğim, hem yarın izleyeceğim. Ailecek Kartal'dan geldik" dedi.

Öte yandan, SOLOTÜRK ekibi, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'da Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

