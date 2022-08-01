SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi - Son Dakika
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SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi

01.08.2022 19:44
SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi

SOLOTÜRK'ün Rize'de yaptığı prova uçuşları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK'ün Rize'de yaptığı prova uçuşları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın çarşamba ve perşembe günleri düzenleyeceği akrobasi uçuşlarının provası ilgiyle izlendi. SOLOTÜRK pilotları, gösterilere günler kala Rize semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Tek uçakla yapılan zorluk derecesi yüksek hareketler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Uçakların yaptığı gösteriyi sevdiğini ifade eden Yunus Emre Delal, "Gösteri güzeldi ama çok ses çıkarttı. Gösteri günleri babamın işi olmazsa babamla izleyeceğim, olursa annemle beraber izleyeceğim. Kalbim çok hızlı attı. Uçaklar geçerken yüreğim ağzıma geldi. Uçaklar düşecek diye korktum ama düşmediler. Akrobasi hareketleri çok güzel yaptılar. Uçakları artık 50 kere daha izlerim" şeklinde konuştu.

Gösteri uçuşları için gün saydıklarını söyleyen Leyla İslamoğlu ise, "SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu izledik. Ben cidden çok duygulandım. Pilotlar da bize çok güzel bir gösteri sundular. Uçuşların yapılacağı zaman için gün saymaya başladık. Rize'miz için güzel bir gösteriydi. Uçaklar gelirken çok heyecanlandık. İlk gelirken herhalde savaş çıktı dedik" dedi.

Yapılan gösteriyi izlemeye doyamadıklarını ifade eden Melek Şeker, "Gösteri harikaydı ama ilk başta korktuk. Savaş çıktı sandık ama o uçakların yaptığı gösteri çok güzeldi. Rize'mize çok yakıştı. İnşallah gösteri gününde de seyredeceğiz. Gösteri öyle güzeldi ki seyretmeye doyamadık. Uçakların sesinden kuşların uçuşları ayrı bir güzeldi. Uçaklarla beraber onlar da dans ettiler. Uçuş gününü de heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. - RİZE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunus Emre, Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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