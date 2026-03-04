Soma A Termik Santrali Özelleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma A Termik Santrali Özelleştiriliyor

04.03.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma B Termik Santrali'nde işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı eylemler sürerken, A Santrali özelleştirilecek.

(MANİSA) – Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali'nde üretimin kademeli olarak azaltılmasına ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı başlatılan eylemler sürerken; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Soma A Termik Santrali'nin özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı.

Soma'da 2015 yılında özelleştirilen ve bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker tarafından işletilen Soma B Termik Santrali'nde 17 Şubat'ta altı üniteden dördünde faaliyetler durdurulmuş, çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı. Üretimin azaltılması ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine karşı başlatılan protesto ve eylemler ise sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise bu süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 Ekim 2024'te özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santrali'nin de özelleştirme ihalesine çıkarıldığını duyurdu.

Soma A Termik Santrali satış yöntemiyle özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı internet sitesiden yer alan ilana göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan Soma ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki 11 ada 49, 52 ve 54 parsel numaralı toplam 91 bin 399 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile üzerindeki tesisler, Soma A Termik Santrali ile birlikte bir bütün halinde "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale süreci, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve pazarlık görüşmeleri yapılması yöntemiyle yürütülecek. Pazarlık görüşmelerinin ardından ihaleye devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yapılacak ve ihale sonuçlandırılacak.

2010'dan bu yana üretim yapılmıyor

Soma A Termik Santrali, 9 Ekim 2024 tarihli ve 9031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. Soma havzasında çıkarılan linyit kömürü ile çalışacak şekilde tasarlanan santral, 2010 yılından bu yana üretim yapmıyor ve Elektrik Üretim AŞ bünyesinde eğitim ünitesi olarak kullanılıyor.

Öte yandan santralin elektrik üretim lisansı ise 13 Mart 2052 tarihine kadar geçerli bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Manisa, Enerji, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma A Termik Santrali Özelleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:55:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Soma A Termik Santrali Özelleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.