Soma Belediye Başkanı Okur, termik santralin kamulaştırılması için çağrıda bulundu

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçedeki doğal gaz çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Okur, Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, santralin kamulaştırılması ve kömür kentlerine özel yatırım teşvikleri sağlanması çağrısında bulundu.

Okur, Soma Kaymakamı Ünal Koç başkanlığında, Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda doğal gaz çalışmalarının geldiği son noktaya ilişkin açıklama yaptı.

Ana hat çalışmalarının tamamlandığını belirten Okur, apartman ve parseller için kutu bağlantılarının ise devam ettiğini bildirdi. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran'ın çalışmaların ay ortası civarında tamamlanacağını ifade ettiğini aktaran Okur, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 15 günlük ilave süre öngörerek, doğal gaz çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlara da önemli görev düştüğünü belirten Okur, henüz abonelik işlemlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların işlemlerini hızlandırmaları gerektiğini vurguladı. Okur, yaklaşık 10 bin 500 abonenin bulunduğu süreçte 6 bin 491 abonenin bina içi projesinin onaylandığını, 3 bin 729 dairenin ise sözleşme yaptığını ve bu sözleşmelerin onay sürecinde bulunduğunu açıkladı. Şu ana kadar yaklaşık 1.500 abonenin doğal gaz kullanımına geçtiğini belirten Okur, abonelik ve onay işlemlerinin de eş zamanlı sürdüğünü ifade etti.

Okur, Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü de söyledi. Santralin işletmecisi tarafından iflas talebinde bulunulduğunu, ilk ihalede talip çıkmadığını ve ikinci ihale sürecinin başladığını belirten Okur, santralin geleceğinin Soma'nın enerji, ısınma ve istihdamı açısından önem taşıdığını ifade etti. Bölgesel ısıtma sistemi kapsamında vatandaşlardan alınan sıcak su abonelik ve eşanjör bedellerinin geri ödenmesi için başvuruların başladığını da açıklayan Okur, eşanjörlerin söküleceğini ve vatandaşların payına düşen bedellerin ödeneceğini söyledi.

"KÖMÜR ÜRETEN KENTLERİN KADERİ ORTAK"

Sercan Okur, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi kapsamında katıldığı panelde gündeme getirdiği önerileri de basın mensuplarıyla paylaştı.

Kömür üretimiyle ekonomisi şekillenen Soma, Zonguldak, Yatağan ve Tavşanlı gibi kentlerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Okur, bu kentlerin ortak bir yapı altında bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Okur, kömür üreten kentlerin belediyelerinin resmi bir birlik çatısı altında toplanmasını, bu birlik aracılığıyla kentlerin geleceğine yönelik ortak çalışmalar yapılmasını önerdi.

"TERMİK SANTRALLERDEN BELEDİYELERE PAY ÖNERİSİ"

Okur'un Zonguldak'ta dile getirdiği ikinci öneri ise termik santrallerden belediyelere pay verilmesi oldu.

Soma Belediyesi'nin ilçedeki madenlerden maden payı aldığını hatırlatan Okur, benzer şekilde ilçe sınırları içerisindeki termik santrallerin ürettiği veya sattığı elektrik üzerinden belediyelere pay verilmesi gerektiğini söyledi. Bu payın kullanımına yönelik yasal sınırlamalar getirilebileceğini belirten Okur, söz konusu kaynağın yeşil alanların oluşturulması, çevre temizliği veya sosyal yardım projelerinde kullanılabileceğini ifade etti. Okur, konuya ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve önümüzdeki günlerde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine bu tasarıyı sunarak destek isteyeceğini açıkladı.

Elektrik üretimi yapan bir kentte belediyenin yüksek elektrik faturaları ödemesinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirten Okur, belediyelere nakit yerine elektrik desteği verilmesinin de alternatif bir yöntem olabileceğini söyledi.

TERMİK SANTRAL İÇİN KAMULAŞTIRMA MESAJI

Toplantının sonunda Soma Termik Santrali'nin devam eden ihale sürecine ilişkin temennisini paylaşan Okur, santralin ilçenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve işletmecilik konusunda deneyimli bir firma tarafından satın alınmasını istediğini söyledi. Ancak kişisel önceliğinin santralin kamulaştırılması olduğunu açıkça ifade eden Okur, termik santralin kamulaştırılmasının Soma açısından önemli bir adım olacağını belirtti.