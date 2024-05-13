CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma\'da maden faciasının 10. yıl dönümü belgesel gösterimine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" adlı belgeselin gösterimine katıldı. Belgesel gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" adlı belgeselin gösterimi, ilçedeki Bülent Ecevit Parkı'nda yapıldı. Şehit madencilerin aileleriyle birlikte kendisinin röportajının da yer aldığı belgeseli izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve maden şehitlerinin aileleri zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Açık havada yapılan belgesel gösterimine Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA