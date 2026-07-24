Soma’da dmd hastası şenol berk için dayanışma kermesi - Son Dakika
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Soma’da dmd hastası şenol berk için dayanışma kermesi

Soma’da dmd hastası şenol berk için dayanışma kermesi
24.07.2026 00:56  Güncelleme: 00:58
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Manisa'nın Soma ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Şenol Berk Çıvgın'ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir, tedavi kampanyasına aktarılacak. Ailesi ve belediye yetkilileri destek çağrısında bulundu.

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Şenol Berk Çıvgın'ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermeste elde edilen gelirin tamamı tedavi kampanyasına aktarılacak. Şenol Berk'in annesi Serpil Çıvgın, "Tek yürek olduğumuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Soma Millet Bahçesi'nde gönüllülerin öncülüğünde düzenlenen kermese Soma Belediyesi, Soma Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ilçe esnafı ve vatandaşlar destek verdi. Esnafın bağışladığı yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler stantlarda satışa sunuldu.

Şenol Berk'in annesi Serpil Çıvgın, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün Şenol Berk için bütün gönüllülerimizle, Soma esnafımızla büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Tek yürek olduğumuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Kermesi ziyaret eden Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da "Şenol kardeşimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Bir an önce tedavisini olup sağlığına kavuşması ve akranlarıyla birlikte okuluna başlaması gerekiyor" dedi.

Soma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Esin Ayan ise kampanyanın Soma dışına taşınması gerektiğini belirterek, "Daha çok desteğe, daha çok gönüllüye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sağlık, Manisa, Yaşam, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma’da dmd hastası şenol berk için dayanışma kermesi - Son Dakika

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