Soma'da Maden İşçileri İş Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'da Maden İşçileri İş Bıraktı

27.02.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Anadolu Madencilikte çalışan işçiler, maaş belirsizliği ve hak gasplarına karşı iş bıraktı.

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Madencilikte çalışan işçiler dün vardiya değişim saatinde bir araya gelerek iş bıraktı. Bir işçi, "9 aydır maaşlarımız 'şu gün yatacak' denilerek belirsizlik içinde bekletiliyoruz. Yatırım yapılmıyor, önümüz açılmıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Soma ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Madencilik'te çalışan işçiler iş bıraktı. İşçiler, toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen  yenilenmediğini, 8-9 aydır maaşlarını düzensiz ve geç aldıklarını, şirkete malzeme alınmadığını ve üretimde aksamalar yaşandığını dile getirdi. Sendika yetkililerine şirket yönetimi tarafından "paramız yok, maaş yatıramıyoruz" denildiğini aktaran işçiler, kredi kartı borçlarını ödeyemediklerini, kredilerinin aksadığını ve aileleriyle birlikte zor durumda kaldıklarını söyledi.

Bir işçi, "9 aydır maaşlarımız 'şu gün yatacak' denilerek belirsizlik içinde bekletiliyoruz. Yatırım yapılmıyor, önümüz açılmıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi. Bir başka işçi ise, "Amasyalıyım, memlekete gidecek param yok. Maaşlarımızı geç aldığımız için hergün faiz ödüyoruz. Memleketten ailem rahatsızız diye arasa memlekete gidecek beş kuruş param yok" ifadelerini kullandı.

"Bu şirketi kimse masa altında peşkeş çekemez"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, iş yeri önünde yaptığı açıklamada, iki yıldır işçilerin hakları için mücadele verdiklerini ancak sorunların kronikleştiğini söyledi. Ramazan ayına rağmen maaşların ödenmediğine işaret eden Sal, yetkililerle görüşmelerinden sonuç alamadıklarını kaydetti.

Sal, "Ne yazık ki mübarek ramazanda maaşlarımız yok. Ankara'da Cumhurbaşkanı dahil birçok yetkiliyle görüştük, dosya verdik ama tatmin olmadık. Bıçak kemiğe dayandı. Artık bu belirsizliği ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. İşçilerin alın terinin pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Sal, "Bu şirketi kimse masa altında peşkeş çekemez. Biz ekmek davasındayız. Vatan, millet sevdalısıyız ama sesimizi duyuramıyoruz. Bizi bizden başkası düşünmüyor. Birlik olursak kazanacağız" diye konuştu.

"Biz her ay zulme maruz kalmaktan bıktık"

Sal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz her ay zulme maruz kalmaktan bıktık. Her ay bu maaş bize ızdırap oldu, çoluğumuza, çocuğumuza... Biliyorum evinize pide alamıyorsunuz, hurma alamıyorsunuz, orucunuzu açamıyorsunuz, bu bana acı veriyor. Ne yazık ki böyle kutsal bir ayda, 12 ayın sultanı bir ayda size bunu reva görenler utansın. Bu hale getiren bürokrasiye lanet olsun diyorum artık. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Sizin haklı olduğunuzu, sizin nasıl acı çektiğinizi çok iyi biliyorum ama sonuna kadar beraber bu mücadelemize başlayacağız. ya burayı kapatacaklar bizi yok edecekler ya da bu belirsizliği kaldıracaklar."

İşçilerin eyleminin süreceği öğrenilirken, bölgede diğer maden ocaklarında da benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Ekonomi, Yerel, Maden, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da Maden İşçileri İş Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:08:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Soma'da Maden İşçileri İş Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.