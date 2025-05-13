Soma faciasının 11. yılında 301 madenci mezarları başında anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenci Soma Maden Şehitliğinde düzenlenen programla anıldı. Duaların edildiği programda protokol üyeleri madenci mezarlarına karanfil bıraktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazasının yıldönümünde Soma Maden Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit madencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adeta ziyaretçi akınına uğrayan maden şehitliğinde resmi anma programı ikindi namazı sonrası gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ve duaların okunduğu programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan şehit madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Madenci aileleriyle de ayaküstü sohbet eden protokol üyeleri özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Duanın ikramların ardından Soma Maden Şehitliğindeki tören sona erdi. - MANİSA