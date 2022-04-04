Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu - Son Dakika
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Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu

04.04.2022 12:16

Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu Kütahya'da sanatçı Suna Ulucan, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine keçe sanatını öğretiyor.

Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu

KÜTAHYA - Kütahya'da sanatçı Suna Ulucan, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine keçe sanatını öğretiyor.

Ulucan, merkezin Balıklı Caddesi üzerindeki tarihi konakta Somali ve Endonazyalı öğrencilere eğitim verdiğini ifade etti. Keçe sanatına iğneleme tekniğiyle yeni bir soluk getiren Ulucan, geleneksel keçe tasarımının genç nesillere aktarmaya çalıştığını kaydetti.

Keçe sanatının ayrıntılarını anlatan Suna Ulucan, "Bilindiği gibi, keçe sanatı bizim ata sanatımız. Tel tel ayrılan yünler, zeytinyağlı sabunla bastırılarak iğneleme tekniği ile sıkılaştırılıyor. Daha sonra özgün tasarımlarını oluşturan kursiyerlerim, edindikleri bilgi ve beceriyle yünleri, şal, fular, şapka, çanta, pano, ev ayakkabısı, dekoratif çiçek, yelek, çizme, çorap, patik gibi eşyalara dönüştürüyor. DPÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine yönelik açtığımız kurs, ilgi görüyor. Özellikle Somalili ve Endonezyalı öğrenciler kursumuza ilgi gösteriyor. Bir çok öğrencim, bu sanatta belirli bir düzeye yaklaştı. İğnelerle yünleri sabitleyerek bir resimler de yapıyoruz. Keçeye iğneyle daha fazla detay verme şansımız oluyor. Keçe sanatında iğneleme, geleneksel yöntemin içine girmez ama sanatı yeni nesle taşıma açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri de, Suna Ulucan'a teşekkür ederek, keçe sanatının tüm ayrıntılarını kısa sürede öğreneceklerini belirttiler.

Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu
Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu
Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu

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Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma, Kütahya, Somali, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu - Son Dakika


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