Somtaş ailesinin acı günü - Son Dakika
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Somtaş ailesinin acı günü

25.05.2022 09:52
Somtaş ailesinin acı günü

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti. Merhum Somtaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, yayımladığı taziye mesajında, "Ahirete irtihal eden Spor AŞ Genel Müdürümüzü İbrahim Somtaş'ın kıymetli babası İzzet Somtaş'a Allah'tan rahmet, değerli çalışma arkadaşımız İbrahim Somtaş ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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