Son dakika: Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem - Son Dakika
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Son dakika: Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem

29.06.2022 09:57

Son dakika yerel haberi... Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem Minarelerden anız yangınlarına karşı uyarı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde camilerden son zamanlarda çıkan yangınlar ile ilgili ortak anons yapılarak vatandaşların konuya duyarlı olunması istenildi.

Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem

Minarelerden anız yangınlarına karşı uyarı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde camilerden son zamanlarda çıkan yangınlar ile ilgili ortak anons yapılarak vatandaşların konuya duyarlı olunması istenildi.

Son zamanlarda çıkan yangınlar sebebi ile Balıkesir Valiliği bir bildiri yayınladı. Anız yakmanın rüzgarlı günlerde yangına sebep olduğu, bahçelerde yapılan temizliklerde otların yakılmasından dolayı çıkan yangınlara değinen Balıkesir Valiliği basın yayın organlarının bu bildiriyi yaymasını ve vatandaşların bilgilendirilmesi yönünde ki çalışmalarının ardından Bandırma'da tüm camilerden ortak yayın yapılarak vatandaşlar çıkan yangınların sebepleri ile ilgili bilgilendirildi.

Bandırma İlçe Müftüsü Halik Şekerci, anız yangınlarının önlemesi adına Balıkesir Valiliğin gönderdiği duyuruyu merkez caminde okutuldu. Şekerci "Anız yangınları yıllardır bilinçsiz yapılan bir durum. Ormanın içinde barınan binlerce hayvanlara zarar veriyor yıllardan beri bu anız yangınlarının iyi bir şey olmadığını vaazlar da ve hutbeler de duyuruyoruz. Vatandaşlarımız yine bildiğini yapıyor. Binlerce canlının yanması hoş bir şey değil yani peygamber efendimiz ne diyor hadisinde "Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin". Birbirinize merhamet edin, çevrenize merhamet edin. Müslümanlığın ilk görevi çevreye insanlara zarar vermemektir. Geçen sene bir sürü ormanlarımız yandı daha yaz yeni geldi ve orman yangınları yeniden başladı. Bu yüzden insanlarımız dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bu konuda Balıkesir Valiliğimizde duyarlılar. Biz bu mesajları geçen cuma hutbe sonlarında söyledik. Önümüzde cuma yine söyleyeceğiz. 2 hafta boyunca ikindi namazından sonra Bandırma'daki merkez camideki köylerimizdeki camilerimizde merkezi sistem sayesinde duyuracağız. Balıkesir Valiliğimizin göndermiş olduğu duyuruları aynı şekilde bütün camilerimizde okuduk duyurduk ve geçtiğimiz cuma gününden beri tüm camilerimizde ikindi namazlarından sonra anons yapılmaktadır ve halkımızın dikkatine sunulmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Cami hoparlöründen yangın uyarısını alan vatandaşlar ise uygulamayı beğendi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika: Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem - Son Dakika

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