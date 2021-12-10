Üye Girişi
Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu - Son Dakika

Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu

10.12.2021 10:24
Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu da içeren bir dosya sundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu da içeren bir dosya sundu.

İnternet yayıncılığı, sosyal medya platformları, yasalar ve kanunlara ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı dosyayı Bakan Gül'e sunan AYD Başkanı Sinan Burhan, medyaya her zaman kapılarını açan, Anadolu medyasını her zaman koruyan ve kollayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kabulü için teşekkür etti. Burhan, Bakan Gül'e İnternet Yasası, Sosyal Medya Yasası, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu içeren bir dosya sunduklarını ifade etti. Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Burhan, "Umarım bu çalışmamız sosyal medya ve internet medyasının gelişmesine ve düzenlenmesine katkı verir" diye konuştu.

AYD'nin düzenlemeye ilişkin tespit ve önerilerinde yer alan bazı konu başlıkları şöyle:

"- Hapis cezaları yerine ağırlaştırılmış para cezalarının verilmesi

İnternetten yayın yapan yayıncı kuruluşların basın kartı almalarına olanak tanınması

İnternet mecralarında reklam alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılması

Sosyal medya ağları, Facebook, Twitter, Instagram v.b. alanlarda yapılan hakaret ve küfürlerin önüne geçilmesi için öneriler.

Kişi hakları ve onurunun korunmasına yönelik atılması gereken adımlar." - ANKARA

Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Adalet Bakanı, Basın Kanunu, İnternet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor 10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap 10:29 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor 09:54 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Son Dakika Haberleri
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
10:39 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum         
10:46
Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem         
10:43
Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor         
10:32
Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor         
10:26
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı         
09:16
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement