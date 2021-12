Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli çocukların ve ailelerinin yanında - Son Dakika

Eğitimde fırsat eşitliğini herkese sağlamak için birçok proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocuğu olan aileleri de bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Adnan Menderes Üniversitesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ceyhun Servi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi işbirliğiyle 'Otizmli Çocuklarda Problem Davranışlar' konulu bir panel gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, toplumda her geçen gün artan otizmle ilgili bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Otizm Destek Merkezi'nde otizmli çocukların hayata hazırlanmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aileleri de bu sürecin içerisine dahil etmek için bir etkinlik gerçekleştirdi. Yıldız Kenter - Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Problem davranışlar değiştirilebilir

Otizmli bireylerde özellikle de çocuklarda problem olan davranışların değiştirilmesi ve yerine kabul edilebilir davranışların konulması üzerine yaklaşımların değerlendirildiği etkinliğe ailelerin ve eğitimcilerin yarı sıra Adnan Menderes Üniversitesi'nden öğrenciler de katıldı. Örnek davranışlar üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe aileler de kendi yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Konuşmasını otizmli bireylerle iletişim konusunda yaklaşımlar ve kendi deneyimleri üzerinden gerçekleştiren Dr. Ceyhun Servi, son araştırmaların doğan her 54 çocuktan birisinin otizmli olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını ifade etti. Çocuklarla iletişim konusunda yapılan yanlışları ve doğruları değerlendiren Dr. Servi, doğru yaklaşımla problem davranışların kabul edilebilir noktaya getirilebileceğini söyledi.

"Otizme karşı önyargılarımızı yıkmalıyız"

Gerçekleştirilen etkinlik için Dr. Servi'ye teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz anneler, aileler topluma çocuk yetiştiriyoruz ve gelecek nesilleri inşa ediyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli olan her çocuğumuza ulaşabilmek ve onları topluma hazırlamak. Son araştırmalar, doğan her 54 çocuktan birisinin otizmli olduğunu gösteriyor. Bu 10 yıl sonrasında daha da artacak. Dolayısıyla her geçen gün toplumdaki otizmli birey sayısı artacak. Bu çocuklarımız bir gün mutlaka toplum içerisine girecekler, bu sebeple de önyargılarımızı yıkmak zorundayız. Bunun için de ailelerden başlayarak hepimizin ortak bilince ulaşması gerekiyor. Otizm bir farklılık ve yoğun eğitimle geriletilebilir. Otizmli çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN