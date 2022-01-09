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Son dakika: Başkan Öndeş, "Güreşi itap ettik ama kazanan çiftçilerimiz oldu" - Son Dakika

Son dakika: Başkan Öndeş, "Güreşi itap ettik ama kazanan çiftçilerimiz oldu"

09.01.2022 10:36
Son dakika: Başkan Öndeş, "Güreşi itap ettik ama kazanan çiftçilerimiz oldu"

Son dakika haberler... Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 73. Germencik Deve Güreşi Festivali'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini ifade ederek "Yağmur sebebiyle deve güreşi festivalimizi iptal etik ancak, en büyük tesellimiz yine yağmur oldu" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 73. Germencik Deve Güreşi Festivali'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini ifade ederek "Yağmur sebebiyle deve güreşi festivalimizi iptal etik ancak, en büyük tesellimiz yine yağmur oldu" dedi.

Bu yıl 73'üncüsünün düzenlenmesi planlanan Büyük Germencik Deve Güreşi Festivali olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Germencik Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "Bugün Alangüllü Arena'da gerçekleşmesi planlanan 73. Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivalimiz olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Kazanan çiftçimiz olsun"

73. Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivali'nin hava muhalefeti sebebiyle iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti;

"Olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirmeyi planladığımız 73. Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi iptal etme kararı aldık. Büyük bir emekle hazırlandığımız festivalimizi malumunuz geçen yıl pandemi tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Bu yıl da nasipte yağmur varmış. Kazanan çiftçimiz, üreticimiz olsun, yağan yağmur susuzluk ve kuraklığın bitmesine vesile olsun demek istiyorum. Elbette büyük bir emek söz konusu ancak en büyük tesellimiz yine yağmur oldu. Bu vesileyle ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin çeşitli noktalarından ilçemize teşrif eden devecilerimiz başta olmak üzere misafirlerimize ve tüm halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - AYDIN

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Belediye Başkanlığı, Fuat Öndeş, Germencik, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Başkan Öndeş, 'Güreşi itap ettik ama kazanan çiftçilerimiz oldu' - Son Dakika


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