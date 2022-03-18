Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa - Son Dakika
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Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

18.03.2022 15:10
Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

Gelen son dakika haberlerine göre 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümünde Mudanya'da tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümünde Mudanya'da tören düzenlendi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.

İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan törenler, Mudanyalı Şehit Şükrü Çavuş Anıtı ziyareti ile devam etti. Programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile öğrenciler katıldı. Anma programı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Turhan Tayan Anadolu Lisesi'nin düzenlediği program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilçe genelinde şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerinin sahneye koyduğu "Burası Çanakkale" isimli gösteri, izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Törenlerin ardından ilçe protokolü önce şehit mezarlarını, ardından Mudanyalı şehitler Burhan Zeytinci ve Feyyaz İlhan'ın ailelerini ziyaret etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Çanakkale Zaferi ulusumuzun bütünlüğü söz konusu olduğunda Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır.

Esaret altındaki uluslara örnek olan bu mücadelenin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. - BURSA

Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa
Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa
Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa
Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

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Çanakkale, Mudanya, Tören, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa - Son Dakika


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