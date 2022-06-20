Son dakika! Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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Son dakika! Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu

20.06.2022 13:14
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği 'Bir Çift Göz' adlı hikayesi ile Emine Ercan Çeliksu kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde önemli çalışmalar yaparken, geleneksel hale gelen ve altıncısı düzenlenen 'Hikaye Yarışması' ile kültür, sanat ve edebiyat alanında dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına altıncısı düzenlenen hikaye yarışmasına 773 hikaye katıldı. Ön jüri tarafından gözden geçirilip sayısı 59'a düşürülen hikayelerin, alanında söz sahibi kalemlerden oluşan seçici kurul üyeleri, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Yazar Necip Tosun, Yazar Cemal Şakar, Yazar Güray Süngü, Yazar Hüdaverdi Aydoğdu ve Yazar Mustafa İbakorkmaz tarafından değerlendirilip, derecelendirmesi yapıldı.

Yarışmanın sonucu jüri üyelerinin de katıldığı toplantı ile duyuruldu. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleşen toplantıda, kazananları Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak tertip edilen hikaye yarışmasının altıncısının sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Atabey Kılıç, "2017 yılında başlayan ve hiç ara vermeden süre gelen bir yarışma hikayemiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle son dönemde Memduh Başkanımızın destekleri ile bu güzel faaliyeti devam ettiriyor ve Türkiye'de de ses getiren bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Hem düzenli olması hem de her yarışma sonunda seçilen yaklaşık 30, 40 kadar hikayenin aynı sene içerisinde kitap olarak basılıyor olması önemli bir özellik. Kazananları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıç, altıncısı yapılan hikaye yarışması çerçevesinde, bu zamana kadar 10 binin üzerinde hikayenin başvurduğunu ve jüri olarak değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

Jürinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden ve yarışma sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Kılıç, birinciliği 'Bir Çift Göz' adlı hikayesi ile Emine Ercan Çeliksu'nun kazandığını, Şebnem Özköroğlu'nun 'Her Şey Döner' adlı hikayesiyle ikinci, Elif Kesikoğlu'nun da 'Hatırlamak ya da Gömlek Değişimi' adlı hikayesiyle de üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

Öte yandan, Ali Söyler 'Cümle Fanist' isimli hikayesiyle dördüncü, Fatih Alibaz Dursun 'Pederin Evi' isimli hikayesiyle beşinci, İrem Nisa Öz de 'Yük' adlı hikayesiyle altıncı olarak mansiyon elde etti.

Ödüllü hikaye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve üç adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, hikaye dünyasına gönül vermiş yarışmacılara destek ve teşvik için sunulacak. Ayrıca yarışmada dereceye giren hikayeler ile jüri tarafından seçilen hikayeler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap haline getirilerek ücretsiz dağıtılırken, böylelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi benzer yarışmalara göre farkını bir kez daha göstermiş oldu. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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