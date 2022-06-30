Son dakika... Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor

30.06.2022 00:58
Son dakika... Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor

Son dakika haberler... Günümüzde oldukça yaygınlaşan, ev ve iş yerinde duvarları süsleyen filografi sanatı, yaz tatilinde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki çocukların hobisi oldu.

Günümüzde oldukça yaygınlaşan, ev ve iş yerinde duvarları süsleyen filografi sanatı, yaz tatilinde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki çocukların hobisi oldu. Çekiçle çaktıkları çivilerle rengarenk tablolar ortaya çıkaran çocuklardan kimi satış yaparak gelir elde ediyor, kimi de sevdiklerine hediye ediyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, hizmete sunduğu kurslarla çocukların keyifli ve yararlı bir yaz tatili geçirmesini sağlıyor. Yeni deneyimler kazanmak ve hobiler edinmek isteyen öğrenciler, ücretsiz kurslardan yararlanabiliyor. Spordan müziğe kadar çok farklı branşlarda verilen kurslardan en dikkat çekeni ise gün boyunca çekiç seslerinin hiç eksilmediği filografi. 'Tel ve çivilerin büyüleyici dansı' olarak tanımlanan filografi sınıfında minik eller, ahşap zemin üzerine çaktıkları çivilerin arasından teller geçirerek desenler meydana getiriyor. Kursiyerler, emeklerini dekoratif bir obje ile buluşturarak rengarenk ve muhteşem eserler ortaya koyuyorlar.

Hayallerini resmediyorlar

Öğrencilerin kursta el ve motor becerilerini geliştirdiğini söyleyen eğitmen Yasemin Alkan, "Çocuklar burada kendilerine bir hobi ediniyorlar. Üçüncü sınıfta kursumuza başlayıp liseye geçmesine rağmen hala gelenler var. Öğrenciler burada, hayvan figürlerinden futbol armalarına kadar hayallerini resmediyor. Bunun yanında yaptıkları tabloları satarak para kazananlar da var" dedi.

Doğum gününde arkadaşıma hediye ettim

Filografiyle öğretmeni sayesinde tanışan 10 yaşındaki Rümeysa Bilgili, "Bu sanatın zor tarafları var ama sevdiğim için kolay geliyor. Yaptığım tablolardan sergi açtım. Zamanımı boş şeylerle harcamak yerine buraya geliyorum" dedi. Esmer İpek de şunları söyledi: "Çekiçle çivilere vurmak çok hoşuma gidiyor. Hem stres atıyorum hem de bir şeyler üretiyorum. Yaptığım tabloları sevdiklerime hediye ediyorum. En son saçları gülden olan bir kız tablosunu doğum gününde arkadaşıma hediye ettim" diye konuştu.

Çocuklar, kendilerine bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 04:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement