Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi

23.02.2022 09:49
Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi

Son dakika haberine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri ve Kızılay gönüllülerine "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri ve Kızılay gönüllülerine "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde üniversite öğrencileri ve Kızılay gönüllülerine yönelik "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim faaliyetine katılan gençler, yapılan bilgilendirme dolayısıyla polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi
Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi

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Siber Suçlarla Mücadele, Üniversite, İnternet, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Aydın polisinden gençlere güvenli internet kullanımı eğitimi - Son Dakika


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