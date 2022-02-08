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Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz"

08.02.2022 00:15
Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanımızdaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyemiz ile başlattık. Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Murat Kurum, Üsküdar, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Bakan Kurum: 'Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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