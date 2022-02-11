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Son dakika haber | Bakan Soylu'dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu'dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi

11.02.2022 10:07
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi

Son dakika haber... Türkiye'de son dönemde gerçekleşen yangın ve sel afetlerinde göstermiş oldukları üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı Bilecik ANDA Kardeş ve Vefa Derneği üyelerine İçişleri Bakan Süleyman Soylu tarafından 'Teşekkür Belgesi' gönderildi.

Türkiye'de son dönemde gerçekleşen yangın ve sel afetlerinde göstermiş oldukları üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı Bilecik ANDA Kardeş ve Vefa Derneği üyelerine İçişleri Bakan Süleyman Soylu tarafından 'Teşekkür Belgesi' gönderildi.

2021 yılında Türkiye'nin güneyinde orman yangınları ile mücadele ederken, Karadeniz'de sel felaketi zorlu bir dönemden geçmişti. Bu zorlu dönemde devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilenerek yaraların el birliğiyle sarılması için afet bölgelerinde çalışmalar gerçekleştiren Bilecik ANDA üyelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür belgesi geldi. Teşekkür belgelerini dernek üyelerine takdim eden Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Hayri Demirel üyelere başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Son dakika haber | Bakan Soylu'dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi

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Süleyman Soylu, Türkiye, Bilecik, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Bakan Soylu'dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi - Son Dakika


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