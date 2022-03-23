Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: "Terör terördür, terörist de teröristtir" - Son Dakika
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Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: "Terör terördür, terörist de teröristtir"

23.03.2022 18:54
Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: "Terör terördür, terörist de teröristtir"

Son dakika haberleri... Avrupa Konseyi'nin toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Teröristlerden ilk taslakta 'savaşçı' olarak bahsedilmekteydi.

Avrupa Konseyi'nin toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Teröristlerden ilk taslakta 'savaşçı' olarak bahsedilmekteydi. Raportörlere ilettiğimiz itirazımız neticesinde bu kelime 'aktivist' olarak değiştirildi. Nitekim bu değişiklik bizleri daha da yaraladı. 30 bin vatandaşımızın hayatına mal olan bir terör örgütünün üyelerine 'aktivist' demek Türk halkına yapılmış bir saygısızlıktır. Terör terördür, terörist de teröristtir" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 42. Genel Kuruluna online olarak katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda söz alan konuşmacıları dinleyen ve notlar alan Başkan Büyükakın, "Öncelikle sayın raportörlere, Türkiye'ye yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmelerin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Özellikle kayyumlarla ilgili gelişmelerle toplantılarda sayısız belge gösterdik. Görüş birliğine varamadığımız husus şurası; terörü genişletici bir yorumla ele aldığımız noktasında bir eleştiri var. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye devletinin terörizmin tanımını genişlettiğine dair bir belge de raportörlerin elinde bulunmamaktadır" dedi.

"Türk halkına yapılmış bir saygısızlıktır"

Konuşmasında teröre de değinen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Türkiye kadar terörden mustarip ve Türk halkı kadar terörden etkilenmiş başka bir ülke ve halk bulmak neredeyse mümkün değildir. Teröristlerden ilk taslakta 'savaşçı' olarak bahsedilmekteydi. Raportörlere ilettiğimiz itirazımız neticesinde bu kelime 'aktivist' olarak değiştirildi. Nitekim bu değişiklik bizleri daha da yaraladı. 30 bin vatandaşımızın hayatına mal olan bir terör örgütünün üyelerine 'aktivist' demek Türk halkına yapılmış bir saygısızlıktır. Terör terördür, terörist de teröristtir. Ben bu ifadelerin değiştirilmesini talep ediyorum. Terörist ifadesine yönelik hassasiyetimizi özellikle belirtmek istiyorum. Özerklik Şartı'na ilişkin izleme toplantılarının genişletici yorumlandığını ve izleme komitesinin genişletici yorumlarla görevini aştığı hususunu da belirtiyorum" - KOCAELİ

Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: Terör terördür, terörist de teröristtir
Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: Terör terördür, terörist de teröristtir

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Avrupa Konseyi, Terörist, Kocaeli, Terör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Başkan Büyükakın'dan Avrupa Konseyi'ne: 'Terör terördür, terörist de teröristtir' - Son Dakika


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