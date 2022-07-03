Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu

03.07.2022 13:10
Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu

Son dakika haberi... Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor"Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

"Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor"

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir zamanlar terörle anılan 3500 rakımlı Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valiliği ve Belediyesi ile Yüksekova Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 3500 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali, birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. Festivale katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, buzul göllerinin etrafında çadır kuran vatandaşları tek tek ziyaret etti. Rafting, kano, bisiklet, trekking, kampçılık, dağcılık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, sonwboard-flybord gibi değişik gösterilerin yapıldığı festivalde konuşan Vali Akbıyık, festivale Hakkari, Van, Şırnak, İran ve Irak'tan gelenlerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Artık Hakkari eski günlerini unuttu. Burada huzur var, spor var, festival ve fuarlar var. Hakkari, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, bakanlarımızın vermiş olduğu desteklerle inanılmaz bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkari artık güzelliklerin, eğlencenin merkezi olacak. Hakkari'de hayat değişiyor. Artık terör, gözyaşı, şiddet yok. Festivaller, fuarlar ve halaylar var. Türkiye'den ve ülke dışında gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Aydın Aydın ve Murat Kekilli'nin de sahne aldığı festivale Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Türkiye'de, Srebrenitsa soykırımı zambak çiçekleriyle anılacak Son dakika haberi: Türkiye'de, Srebrenitsa soykırımı zambak çiçekleriyle anılacak Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar 3 bin 500 rakımlı buzullar İran, Irak ve Türkiye'den gelen misafirleri ağırladı 3 bin 500 rakımlı buzullar İran, Irak ve Türkiye'den gelen misafirleri ağırladı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:14:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement