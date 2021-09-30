Üye Girişi
Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği - Son Dakika

Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği

30.09.2021 10:38
Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği, System.String[]

Son dakika haberleri: Çeşme'de 2018 yılından beri görev yapan ve geçtiğimiz hafta Menemen'e tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev için veda yemeği düzenlendi.

Çeşme'de 2018 yılından beri görev yapan ve geçtiğimiz hafta Menemen'e tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev için veda yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen veda yemeğine Çeşme Kaymakamı Gürcan Alev, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Çeşme'de görev yaptığı süre içerisinde, kurum ve kuruluşlarla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve vatandaşlarla yakın ilişkiler kuran, Çeşme'de huzur ve güvenin sağlanması için gece gündüz çalışan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in atanması ilçede üzüntüye neden olurken, yakın bir ilçeye atanması teselli oldu. Emniyet Müdürü Alev'e olan sevginin sıcaklığı, serin havaya rağmen veda yemeğine de yansıdı. Veda yemeğine oğlu Murathan Alev ile birlikte gelen Emniyet Müdürü Alev de masaları dolaşarak, davetlilerle tek tek tokalaşarak ve fotoğraf çektirerek vedalaştı.

"Çeşme'de çok güzel bir etki bıraktı"

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Çok sevdiğimiz Emniyet Müdürümüz Gürcan Alev'i Menemen'e uğurluyoruz. Kendisiyle, dostlukla, işbirliği içerisinde çalıştık. Çok iyi bir Polis Müdürü olduğunu söylemeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Devlet memurluğunda böyle atamalar olağan. Benim şahsen, Çeşme, dokuzuncu görev yaptığım ilçe. Emniyet Müdürümüzün de böyle bir skoru var. Ama Çeşme'de çok güzel bir etki bıraktı. Alnının akıyla Çeşme'den ayrılıyor. Çeşme'deki görevinden ayrılıyor, ama biz yine kendisini hafta sonlarında Çeşme'de göreceğiz. Kendisini görmezsek zaten güceneceğimizi hepiniz adına söylüyorum" diye konuştu.

"Çeşme'yi asla unutamam"

Emniyet Müdürü Gürcan Alev de yaptığı veda konuşmasında, "2018 yılının Şubat ayında Çeşme'ye gelirken, çok üzüntülü ve acılı gelmiştim. Rahmetli babamın kısa süre sonra öleceği haberini aldığım gün Çeşme'ye atandığımı öğrendim. Benim için çok acılı bir gündü. Hatta o gün İzmir'e şehitlerimiz gelmişti. O gün şehitlerimizin yanındaydık. O anda telefon geldi. Babamın 15-20 gün ömrü olduğu haberini aldım. Çok üzgündüm. Yarım saat kadar sonra da telefon geldi,'Kardeşim hayırlı olsun. Çeşme Emniyet Müdürü olsun' dediler. Çeşme'de göreve üzüntülü olarak başlamıştım. Bugün de güzel dostlarımdan, bu güzel camiadan ayrılmak benim için kolay değil. Ame sevinçli olan bir yönü var; ben yine İzmir'deyim. Alaha şükür, devletime herhangi bir şark borcum yok. Bütün şark görevlerimi yaptım. İzmir ilimizde, değişik ilçelerimizde görev yapmaya devam edeceğiz. Gönlümüz bir. Çeşme'yi asla unutamam. Hepiniz gönlümdesiniz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Menemen'e uğurlanan Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e bir buket çiçek verdi. - İZMİR

Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği
Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği
Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği
Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hisarcık, Menemen, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği - Son Dakika


Son Dakika

Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi 10:38 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı 10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez 09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi 08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
10:37 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu 71 yaşındaki adam, define aradığı evde kuyu içinde ölü olarak bulundu         
10:42
Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı         
10:35
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı         
10:25
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı         
10:05
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi         
09:44
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:47:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e veda yemeği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement