Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, Tokat'ta 99 cem evine büyük destek - Son Dakika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, Tokat'ta 99 cem evine büyük destek

30.03.2022 13:26
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, Tokat'ta 99 cem evine büyük destek

Son dakika haberler: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tokat'ta 99 cem evine 6,5 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tokat'ta 99 cem evine 6,5 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM'de konuşma yaptı. Tokat'ın önemine değinen Bulut, "Yüzyıllarca önce Türkmenliğin sonsuza dek sönmeyecek ocağını Tokat'ta yakan, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği ömrünü geçirdiği Tokat ilinden tüm dünyaya bir miras olarak bırakan ve şehrimizi dünya Bektaşiliğinin önemli merkezlerinden biri haline getiren Hubyar Sultan'ı rahmetle anıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

MHP'li Bulut, "Hubyar Sultan'ı rahmetle anarken bıraktığı mirasa uygun olarak yüzyıllardır barış ve kardeşliğin örnek kentlerinden biri olan şehrimizde 99 adet cem evimize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımızın nezaretiyle 6,5 milyon TL tutarında bütçe ayrıldığını ve 99 cem evimizin, tadilatları başta olmak üzere, temel ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade etmek istiyorum. Hassasiyetlerimize kayıtsız kalmayarak sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağına katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Sayın Tokat Valimiz Doktor Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT

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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, Tokat'ta 99 cem evine büyük destek - Son Dakika


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