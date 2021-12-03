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Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi

03.12.2021 11:50
Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi

Son dakika haberler: Mersin'de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Mersin'de Beyazay Derneği üyesi engelli çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden çocuklar, özel harekat polisleriyle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Şubede bulunan polis araçlarına binen, polis şapkası takan çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Çocukların polislerle olan diyaloğu ise objektiflere mutluluk tablosu olarak yansıdı. - MERSİN

Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi
Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi
Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi

Özel Harekat, Engelli, Aralık, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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