Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

26.04.2022 18:59

Son dakika haberler... Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendiAYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangının da 5'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi, itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

AYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangının da 5'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi, itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada ev içerisinde bulunan 5 kişi balkona sığındı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölge güvenliğini alarak caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı. İtfaiye aracı ile balkondan kurtarılan 6 kişi ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

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İtfaiye, Yangın, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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