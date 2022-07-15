Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergide darbe girişimi sırasında ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, Havran ilçesindeki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Ayrıca Havran Cami Kebir Camiide şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Vali Yiğitbaşı: 'Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi'

Kaynak: İHA

Demokrasi, Havran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber! Havran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.