Son dakika haber... İran'da bin 542 mahkuma bayram nedeniyle af ve ceza indirimi kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... İran'da bin 542 mahkuma bayram nedeniyle af ve ceza indirimi kararı

01.05.2022 10:53
Son dakika haber... İran'da bin 542 mahkuma bayram nedeniyle af ve ceza indirimi kararı

Son dakika haberler... İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in emriyle Ramazan Bayramı nedeniyle ülke genelindeki bin 542 mahkumdan 855'i serbest bırakılırken, 687 mahkum hakkında ise cezai indirim kararı alındı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in emriyle Ramazan Bayramı nedeniyle ülke genelindeki bin 542 mahkumdan 855'i serbest bırakılırken, 687 mahkum hakkında ise cezai indirim kararı alındı.

İran'da Ramazan Bayramı nedeniyle aralarında idam kararı da bulunan bin 542 mahkuma af ve ceza indirimi geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in emriyle ülkedeki bin 542 mahkumdan 855'i serbest bırakılırken, 687 mahkumun cezasında ise indirime gidildi.

İran Yargı Erki Başkanı Yardımcısı Sadık Rahimi, haklarında af kararı verilenler arasında 12 idam mahkumu olduğunu açıkladı. Rahimi, "Haklarında af kararı verilenler arasında 12 idam mahkumu, 51 kadın mahkum, 18 yaş altı 2 mahkum, güvenlik kapsamında tutuklu bulunan 4 mahkum ve 5 yabancı mahkum bulunuyor" dedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre İran Dini Lideri Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af kararı alıyor. - TAHRAN

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Ayetullah Ali Hamaney, Togo Cumhuriyeti, Mahkum, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... İran'da bin 542 mahkuma bayram nedeniyle af ve ceza indirimi kararı - Son Dakika


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